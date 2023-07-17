Путін проти Києва: Росія стверджує, що Кримський міст не використовується у військових цілях

Чинний лідер Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не використовує Кримський міст як військовий об’єкт. Президент Росії повідомляє, що “Кримським мостом не перевозяться озброєння та техніка для війни”, повідомляє “Преса України”.

“Те, що сталося, можна описати просто. Це черговий терористичний акт із боку режиму Києва. Злочин, вчинений ними, не має жодного сенсу. Тому що Кримський міст уже давно не використовується як стратегічно важливий військовий об’єкт”, – заявив президент Російської федерації.

Також Путін заявив, що російські силовики вже готують “відповідь” на атаку на Кримський міст. Проте він підтвердив серйозні пошкодження структури мосту, отримані внаслідок атаки на військовий об’єкт.

Це причина чому Кримський міст був у небезпеці.