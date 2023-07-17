Актуально
Підписатися
Понеділок, 17 Липня

Путін проти Києва: Росія стверджує, що Кримський міст не використовується у військових цілях

Володимир Путін заявив, що Росія не використовує Кримський міст як військовий об'єкт.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний лідер Російської Федерації Володимир Путін заявив, що Росія не використовує Кримський міст як військовий об’єкт. Президент Росії повідомляє, що “Кримським мостом не перевозяться озброєння та техніка для війни”, повідомляє “Преса України”.

“Те, що сталося, можна описати просто. Це черговий терористичний акт із боку режиму Києва. Злочин, вчинений ними, не має жодного сенсу. Тому що Кримський міст уже давно не використовується як стратегічно важливий військовий об’єкт”, – заявив президент Російської федерації.

Також Путін заявив, що російські силовики вже готують “відповідь” на атаку на Кримський міст. Проте він підтвердив серйозні пошкодження структури мосту, отримані внаслідок атаки на військовий об’єкт.

Це причина чому Кримський міст був у небезпеці.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.