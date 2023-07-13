Україна планує розвиток канабісної індустрії у Криму після легалізації створення

Українська держава планує вирощувати канабіс на території Криму після його повернення та легалізації процесу вирощування, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Тамілі Ташевої.

За словами Тамілі Ташевої, вирощування на території Криму канабісу є одним із етапів економічної реабілітації півострова після повернення в українську державу. Вона стверджує, що це частина однієї великої стратегії, яка має на меті допомогу Кримському півострову.

Документ про вирощування підготували до саміту Кримської платформи 2022 року.

“Я хочу подякувати всім народним депутатам, які виступали на боці цього законопроекту. Сподіваюся, що читання та прийняття законопроекту будуть найближчим часом.”, — заявила Таміла.

Активісти вже вимагали легалізації канабісу на території України.