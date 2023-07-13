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Четвер, 13 Липня

Пропагандистську гру викрито: Латвія оштрафувала проросійського журналіста

У Латвії оштрафували проросійського журналіста на 15500 євро.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

У Латвії оштрафували проросійського журналіста Причина штрафу – поширення злочинцем пропагандистських ідеологій, повідомляє “Преса України” з посиланням на LSM.

Обвинуваченого у поширенні пропаганди зафіксовано як прокремлівський журналіст. Він також є редактором російського засобу масової інформації Sputnik Lietuva.

Президент Латвії незадоволений покаранням пропагандиста. Едгарс Рінкевичс упевнений, що 15 500 євро є маленькою ціною за подібний злочин.

Лідер держави планує обговорення цієї справи разом із генеральним прокурором.

Розслідування показало, що Касем активно надавав інтелектуальну фізичну підтримку Російської Федерації. Користуючись особистими мотивами. Генеральна прокуратура визнала журналіста винним.

Російські пропагандисти вже перебувають під загрозою.

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