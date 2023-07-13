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Четвер, 13 Липня

Павутина зради: Адміністратор телеграма втягнутий у мережі інформаційної війни

Адміністратор телеграм каналу отримав підозри у коригуванні ракет ЗС РФ.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Адміністратор телеграм каналу отримав підозри у коригуванні ракет Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Служби безпеки України.

Служба безпеки України повідомила про підозру у зраді адміністратора телеграм-каналу. Звинувачення, висунуті силовими структурами, серйозні. Зібравши доказову базу вербування до Федеральної служби безпеки Російської Федерації та коригування ракет ЗС РФ, СБУ висунули звинувачення.

Підкреслюється роль зрадника у ФСБ. Він відзначається як “позаштатний журналіст”, який працює на російський пропагандистський портал “РІА Новини”.

Також слідство підтвердило причетність підозрюваного у створенні інформаційних мереж, які були на різних регіонах України.

Служба безпеки України продовжує розслідувати справи про зраду України.

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