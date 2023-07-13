Оренда злітає: Закарпатська область очолила рейтинг найдорожчих орендних квартир

Оренда житлових приміщень зросла в ціні. Економічні структури фіксують зростання на 9%, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Держстату.

Лідерами у сфері підвищення цін на оренду житла стали дві українські області. Лідирує серед них Закарпатська область. Оренда на Закарпатті піднялася практично на половину. на 47,8%. Вартість оренди там складає 12867 гривень.

Друге місце здобула Львівська область. Вартість оренди житлових приміщень там зросла на 9,3%. Вартість оренди там складає 12867 гривень.

Також виділилася столиця української держави, вартість якої піднялася на 2,0%. Після подорожчання для оренди житла потрібно віддати 7793 гривні. Українська столиця залишається на третьому місці, що займає їй, серед областей з найбільшим подорожчанням оренди.

Нагадаємо, вже відомо, на що варто звертати увагу при оренді кімнати в Києві.