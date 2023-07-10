Унікальне рішення: Укрзалізниця повертає воєнізований захист поїздів

“Укрзалізниця” ухвалила рішення повернути захист своїх пасажирських поїздів. Вирішено повернути воєнізований захист, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт “Укрзалізниці“.

“Укрзалізниці” зазначила, що з 30 червня відновилися процеси роботи охорони воєнізованого типу. Вона охоронятиме пасажирські потяги.

Євген Лященко заявив, що співробітники охорони вже встигли здійснити не одну поїздку. Він стверджує, що охоронці провели 17 рейсів, а також регулювали конфліктні ситуації.

Як приклад, політик повідомив про те, як співробітники охорони не допустили пасажира у нетверезому стані до поїзда.

Також зазначається, що воєнізована охорона поїздів пасажирського призначення буде розширюватися. Результат роботи очікується протягом кількох тижнів.

“Укразалізниця” вже змінювала правила покупки квитків в онлайні.