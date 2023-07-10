Небезпека на дорогах: Російська армія розпочала полювання на українські автомобілі

Російські збройні сили розпочали полювання на автомобілі з українськими номерами. Це зафіксовано на території тимчасово окупованої Луганської області, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбуку Луганської ОВА.

Луганська Обласна Військова Адміністрація повідомила про продовження фіксації нерухомості як “безгоспної” з боку представників армії Росії. Також зафіксовано вимагання документів про право власності та пошуки будинків громадян України, які залишили територію держави.

Російським збройним силам допомагають місцеві колаборанти у пошуках, а також із розселенням російських бойовиків у захоплених українських будинках.

“Вони полюють уже не лише українські будинки без господарів. Тепер вони полюють і на машини з українськими номерами.”, — каже Луганська ОВА.

Для захоплення ЗС РФ будинків згадувалося раніше.