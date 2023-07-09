Таємниця ‘Вагнера’ розкрита: Латвія не бачить прямої небезпеки

Служба Безпеки Латвії висловила свою думку щодо бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”. Латвія не бачить безпосередньої небезпеки у бойовиках Пригожина, повідомляє “Преса України” з посиланням на Delfi.

Видання Delfi повідомило про думку СБ Латвії щодо “Вагнера”. Отримуючи інформацію про дії представників приватної військової компанії на території країни, служба безпеки не бачить прямої небезпеки.

Проте міграційні служби Латвії, а також прикордонні служби посилили контроль над допуском іноземців на територію держави. Іноземці, які можуть завдати шкоди Латвії, не можуть потрапити на її територію через запеклі заходи перевірки.

Ймовірно, причина того, що “Вагнер” відзначили як безпечних мігрантів є мотив бунту в РФ. Він був влаштований через звинувачення Пригожина в атаці по своїх.

“Вагнер” вже будували базу у Білорусі.