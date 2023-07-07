Важливі кроки для відновлення: Україна та її партнери співпрацюють для відновлення країни

Українська держава отримала нові домовленості. Вони стосуються відновлення країни після закінчення війни проти Російської Федерації. Вони передусім говорять про відновлення інфраструктури українського громадського транспорту та інших сфер, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Дениса Шмигаля.

Прем’єр-міністр України заявив про співпрацю та координацію дій між Україною та країнами партнерами.

“Вже сьогодні є кілька нових домовленостей щодо даного напряму. Ми ухвалюємо рішення, які дозволять Україні залучити європейських інвесторів, щоб вони допомогли державі на суму близько 1,1 мільярда гривень. Ці гроші також сприятимуть розвитку та відновленню держави та окремих регіонів після війни.”, — пояснив Шмигаль.

Раніше Україна одержала від Нідерландів 180 мільйонів євро на відновлення.