Розгром на Таврійському напрямі: Українські військові знищують роти ЗС РФ

Українські військові продовжують роботу на Таврійському напрямі. Там вони знищили майже дві роти російських військових сил, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Олександра Тарнавського.

“Таврійський напрямок показує роботу Сил оборони. Вони систематично знищують ворожу окупаційну силу. А також виганяють окупантів із їхніх позицій.”, — повідомив командувач Тарнавський.

У межах однієї доби артилерійські підрозділи змогли виконати понад тисячу бойових завдань. Тарнавський назвав конкретну цифру – 1247 завдань, виконаних Силами оборони України. Збройні Сили Російської Федерації внаслідок роботи Сил оборони втратили майже дві роти солдатів.

Більше того, на технічному фронті Росія так само зазнає втрат. 28 одиниць військової техніки ліквідовано.

Це не перша битва на Таврійському напрямку.