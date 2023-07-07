Актуально
Підписатися
П’ятниця, 7 Липня

Пошуки небезпеки: Експерти МАГАТЕ отримали можливість оглянути Запорізьку АЕС

Експерти МАГАТЕ отримали можливість огляду ЗАЕС.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

Експерти МАГАТЕ отримали нову нагоду. Можливість огляду об’єктів, що стосуються Запорізької атомної електростанції, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Рафаель Гроссі зазначає, що МАГАТЕ отримали більше прав доступу. Вони стосуються території ЗАЕС. Також він зазначив, що не дивлячись на вже отримані права доступу, експертам досі закрито вхід на територію деяких об’єктів. Ці обмеження встановлені на даху реакторів. Там можуть бути розміщені вибухові речовини.

“Ми вже маємо певний прогрес. Ми вже здійснили огляд ставків-охолоджувачів та інших важливих місць на Запорізькій атомній електростанції. Жодних ознак вибухівки не знайдено.”, – зазначив Рафаель Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що об’єкт знаходиться в зоні проведення активних бойових дій, тому для доступу до нього потрібен час.

Нагадаємо, МАГАТЕ замінює експертів на українські АЕС.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.