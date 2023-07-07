Пошуки небезпеки: Експерти МАГАТЕ отримали можливість оглянути Запорізьку АЕС

Експерти МАГАТЕ отримали нову нагоду. Можливість огляду об’єктів, що стосуються Запорізької атомної електростанції, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Рафаель Гроссі зазначає, що МАГАТЕ отримали більше прав доступу. Вони стосуються території ЗАЕС. Також він зазначив, що не дивлячись на вже отримані права доступу, експертам досі закрито вхід на територію деяких об’єктів. Ці обмеження встановлені на даху реакторів. Там можуть бути розміщені вибухові речовини.

“Ми вже маємо певний прогрес. Ми вже здійснили огляд ставків-охолоджувачів та інших важливих місць на Запорізькій атомній електростанції. Жодних ознак вибухівки не знайдено.”, – зазначив Рафаель Гроссі.

Глава МАГАТЕ додав, що об’єкт знаходиться в зоні проведення активних бойових дій, тому для доступу до нього потрібен час.

Нагадаємо, МАГАТЕ замінює експертів на українські АЕС.