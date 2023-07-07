Двійники та інтриги: Пентагон звинувачує засновника “Вагнера” у маскуванні

Пентагон вважає, що засновник приватної військової компанії “Вагнер” використовує двійників. Пригожин може мати для політичних цілей людей, які його замінюють, повідомляє “Преса України” з посиланням на The New York Times.

Лукашенко нещодавно заявляв про місцезнаходження Пригожина на території Російської Федерації.

“Вранці четверга Пригожин перебував у Санкт-Петербурзі, а вже потім, можливо, вирушив до Москви. Може, поїхав ще кудись. Але одне можна сказати точно, його немає на території Білорусі», – заявив Лукашенко.

Співробітники Пентагону впевнені, що Пригожин знаходився в Росії більшу частину часу після проведення заколоту в РФ. Співробітники Америки впевнені, що він використовує двійників з метою маскування своїх переміщень, що може бути спрямоване як проти РФ, так і проти всього світу.

Нагадаємо, що перебування Пригожина в Білорусі може бути небезпечним.