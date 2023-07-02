Вибух в окупованому Мелітополі: Російська база під атакою

У районі однієї з баз Російської Федерації у Мелітополі стався вибух. Подія сталася 1 липня 2023 року, повідомляє “Преса України”.

“О 19:30 у Мелітополі було чути дуже гучний вибух. Усі мешканці району почули цей звук. Вибух стався на півночі міста. Там Збройні сили Російської Федерації захопили ферму. Там же вони розташували одну зі своїх військових баз. Крім цього, жителі Мелітополя змогли побачити роботу дірявої системи протиповітряної оборони російських військових.”, — заявив міський голова.

Також підтверджується інформація про крематорію на території колишнього санаторію для дітей. Російські військові сили там спалюють тіла своїх солдатів.

Мелітополь перебуває під окупацією початку військового вторгнення з боку Російської Федерації.

Мер Мелітополя раніше розповідав про підрив залізниць.