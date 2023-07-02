Ключ до безпеки: Чому Україна має стати членом НАТО

Після припинення війни для Європи стане самогубним рішення про неприйняття України до Альянсу НАТО. Україна має стати членом НАТО, повідомляє “Преса України” з посиланням на Politico.

“Для Європи, не пом’якшатиму, буде самогубством не прийняти українську державу до Альянсу НАТО. Оскільки такий результат подій говоритиме про можливе повторне розв’язання війни.”, – сказав Дмитро Кулеба.

Політик зазначає, що вступ України до НАТО зв’яже руки Російської Федерації. Тоді країна-агресор не повторюватиме збройні вторгнення.

“Це єдиний спосіб припинення військової агресії з боку Російської Федерації. Агресії, спрямованої проти Європейського Союзу та Альянсу НАТО в цілому. При вступі України до НАТО Росія більше ніколи не посміє повторювати свою агресію.”, — підкреслює Кулеба.

Великобританія підтримує вступ України до НАТО без виконання вимог.