Міністерство оборони Британії закликало Альянс НАТО до ухвалення України без Плану дій щодо членства, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

“Моя думка така: ми маємо розглянути можливість відмови від плану членства. Ця відмова буде дійсна на даний момент лише для України», – повідомив глава міністерства оборони Британії.

Також підкреслюється, що чиновник не може давати жодних гарантій про згоду з його точкою зору. Його ініціатива не гарантує, що на саміті у Вільнюсі 11-12 липня ухвалять рішення відмовитися від Плану дій щодо членства в НАТО щодо України.

Цей план дій створено для відповідності кандидата критеріям блоку НАТО. Їхні виконання можуть займати роки, і навіть десятки років. Якщо Україна отримає дозвіл на вступ без виконання, це прискорить процес.

Естонія підтримала членство України у НАТО.