Справедливість над Іраном: Україна готова вести битву за жертв рейсу PS752

Українська держава має намір подати до суду на Іран. Причиною стало збиття пасажирського літака МАУ, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Олега Ніколенка.

“Україна та інші учасники міжнародної координаційної групи подаватимуть до суду Організації Об’єднаних Націй проти Ірану. Ця заява буде проти збиття пасажирського літака. Рейс, на якому сталася трагедія PS752», – написав Ніколенко.

У зв’язку з незгодою щодо організації арбітражу Координаційна група збирається продовжувати процеси колективних зусиль проти Ірану, щоб притягнути його до відповідальності перед Міжнародним судом ООН.

Трагедія сталася рейсом PS752, який виробляла українська авіаційна компанія “Міжнародні авіалінії України”.

Нагадаємо, що Іран відмовився від постачання ракет до РФ.