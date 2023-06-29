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Четвер, 29 Червня

Швейцарія “втратила обличчя”: Росія відкидає пропозицію щодо проведення саміту в Берні

РФ не може ухвалити проведення саміту світу на території Швейцарії.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Російська Федерація не може ухвалити проведення саміту світу на території Швейцарії. Це аргументовано тим, що Берн приєднався до санкційних обмежень проти Кремля, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

За словами Сергія Гармоніна, Швейцарія, приєднавшись до санкцій “втратила репутацію нейтральної країни”.

“Не може бути й найменшого роздуму про швейцарське представництво та посередництво. Вона, на жаль, втратила статус нейтральної сторони, яку раніше тримала. Більше вона не має жодного права виступати як посередник чи представник.”, – йдеться у повідомленні.

Після приєднання до санкційних обмежень Швейцарія стала небажаним політичним гравцем для Російської Федерації.

Інші країни вже посилюють санкції проти РФ.

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