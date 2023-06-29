Іспанія зміцнює зв’язки з Україною: Прем’єр-міністр прибуде на офіційний візит

Прем’єр-міністр Іспанії планує відвідати українську державу. Дата прибуття передбачається на 1 липня 2023 року, повідомляє “Преса України” із посиланням на прес-службу Офісу президента України.

За словами чинного президента української держави, прем’єр-міністр Іспанії прибуде до України на запрошення Зеленського. Володимир Зеленський упевнений, що поїздка в Україну 1 липня стане показником важливості наступного півріччя для Європейського Союзу.

Раніше представницьку роль Європейському Союзі тримала Швейцарія, але Російська Федерація відмовилася від її як посередника. Причиною стало приєднання Швейцарії до санкційних обмежень проти Росії.

Іспанія для України – союзник. Вона утримувала статус союзної держави з перших днів вторгнення Росії.

Для України ця поїздка може стати вкрай важливою економічно.