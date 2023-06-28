Секрет успіху України: Бойовий досвід у протистоянні Росії стане ключовим аргументом для вступу до НАТО

Головним аргументом у прийнятті української держави до лав Альянсу НАТО є досвід. Досвід у битвах та стримуванні Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на Financial Times.

Міністр оборони України наголосив на ключовому критерії, який можна використовувати як аргумент у прийнятті України до Північно-Атлантичного Альянсу.

“Україна це єдина країна у світі, яка має реальний досвід. Бойовий досвід у стримуванні Російської Федерації та її регулярної армії. Єдина країна у світі, яка почала бити ЗС РФ зброєю Альянсу НАТО. Які ще потрібні аргументи на запрошення такої країни до лав Північно-Атлантичного Альянсу?”, — зазначає міністр оборони.

Резніков упевнений, що цей аргумент може бути використаний на найближчому саміті НАТО.

Членство України в НАТО підтримали усі учасники саміту.