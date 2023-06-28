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Середа, 28 Червня

Прорив на фронті: ЗСУ перехоплюють ініціативу, стверджує Залужний

Залужний провів телефонну розмову з Марком Міллі.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Валерій Залужний провів розмову з головою Об’єднаного комітету начальників штабів США. Головнокомандувач ЗСУ та Марк Міллі обговорювали ситуацію на фронті, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Залужного.

“Ми обговорювали те, що відбувається на полі бою. Стратегічна ініціатива тепер за нами нам вдалося її перехопити. Українські військові продовжують наступ на ворога і просуваються вперед.”, – заявив головнокомандувач Збройних Сил України.

Також військовий чиновник уточнив позицію ЗС РФ. Російська армія чинить український жорсткий опір, незважаючи на високі цифри бойових втрат. Головна стратегія захисту російських військових — суцільне мінування території.

“Так само я обговорив із генералом актуальний потреби наших солдатів. А також подякував за вже надані пакети допомоги.”, — наголосив Залужний.

Політик також висловлювався про допомогу НАТО у створенні потужної армії.

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