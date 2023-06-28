Актуально
Підписатися
Середа, 28 Червня

Пекін на краю: Китай все важче вибирати бік між Росією та нейтралітетом

Китай перебуває у тяжкому політичному становищі.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Китайська Народна Республіка перебуває у тяжкому політичному становищі. Їй все важче дотримуватись свого боку у конфлікті між Російською Федерацією та Україною, повідомляє “Преса України” з посиланням на CNN.

Ентоні Блінкен заявляє, що позиція КНР стає все важчою для Пекіна.

“Пекіну довелося йти дуже складною дорогою з першого дня військового конфлікту. З одного боку, шукати можливості для підтримки Російської Федерації і просування її аргументації по всьому світу, а з іншого — намагатися тримати статус нейтральної сторони в цьому конфлікті. Тримати при собі образ миротворця.”, — заявив політик.

На думку чиновника, Китайська Народна Республіка залишиться на боці Російської Федерації, тому що Китай є партнером РФ. “Дружній сусід, який координує дії в нову еру”, як заявив Блінкен.

Блінкен вже вирушав до Китаю з мирною місією.

Post Views: 1

Материалы по теме

Додати коментар

Залишити відповідь

Новини

Преса України

Інше

2002-2023 Преса України. Всі права захищені. Використання будь-яких матеріалів, опублікованих на нашому сайті “Преса України“, дозволяється за умови посилання на uapress.info. При копіюванні матеріалів для інтернет-видань – обов’язкове пряме відкрите для пошукових систем гіперпосилання. Посилання має бути розміщене незалежно від повного чи часткового використання матеріалів.