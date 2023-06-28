Гра на високому рівні: Американські законодавці тиснуть на адміністрацію Білого дому для озброєння України

Висока ймовірність того, що Сполучені Штати Америки передадуть українським військовим ракети моделі ATACMS. Законодавці продовжують свій тиск на Білий дім, конкретніше. на адміністрацію глави, повідомляє “Преса України” з посиланням на інтерв’ю Голосу Америки.

“Я впевнений, що ця можливість знаходиться на досить високій позиції ймовірності. Я з самого початку стояв на позиції передачі Збройним Силам України всього, що здатне робити постріли. Доки справа не стосується ядерного озброєння. Будь-яке інше озброєння, яке є у нас, має бути у відкритому доступі для українських військових.”, — заявив Ріш.

Американський сенатор повідомляє, що законодавчі органи вже “активізувалися”. Вони продовжують тиск на адміністрацію президента США Джо Байдена з метою отримання Україною доступу до зброї Сполучених Штатів Америки.

США не єдині, хто підтримує Україну військовими технологіями.