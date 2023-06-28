Фото із супутника: нову базу “Вагнера” виявлено в Білорусі

Засоби масової інформації показали знімки табору Білорусі, що знаходиться на території республіки. Він може бути призначений для базування на ньому бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Радіо Свобода.

У селі Мета, що знаходиться в Осиповичському районі, за інформацією деяких білоруських ЗМІ проводиться процедура ремонту. Ремонтують колишню військову базу.

Також мешканці району стурбовані, вони турбуються про те, що в місті з’являться представники ПВК “Вагнер”.

Оприлюднено знімки, зроблені супутником. На них зафіксовано військову частину, на якій з’явилися два майданчики. Журналісти впевнені, що там може бути скупчення наметів, а також техніка великих габаритів, що належить “Вагнеру”.

Нагадаємо, що перебування “Вагнера” у Білорусі вже змусило НАТО насторожитися.