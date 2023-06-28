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Середа, 28 Червня

Фото із супутника: нову базу “Вагнера” виявлено в Білорусі

ЗМІ показали знімки табору Білорусі, що знаходиться на території республіки.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Засоби масової інформації показали знімки табору Білорусі, що знаходиться на території республіки. Він може бути призначений для базування на ньому бойовиків приватної військової компанії “Вагнер”, повідомляє “Преса України” з посиланням на Радіо Свобода.

У селі Мета, що знаходиться в Осиповичському районі, за інформацією деяких білоруських ЗМІ проводиться процедура ремонту. Ремонтують колишню військову базу.

Також мешканці району стурбовані, вони турбуються про те, що в місті з’являться представники ПВК “Вагнер”.

Оприлюднено знімки, зроблені супутником. На них зафіксовано військову частину, на якій з’явилися два майданчики. Журналісти впевнені, що там може бути скупчення наметів, а також техніка великих габаритів, що належить “Вагнеру”.

Нагадаємо, що перебування “Вагнера” у Білорусі вже змусило НАТО насторожитися.

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