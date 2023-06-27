Fart Coin готується до впровадження нових технологій

Маючи зобов’язання до інновацій та задоволення користувачів, FART COIN прагне революціонувати в сфері цифрової валюти зі своєю унікальною лотереєю на базі монет.

Оновлення веб-сайту та новий функціонал:

Команда FART COIN наполегливо працює над покращенням користувацького досвіду та функціональності на платформі. Очікуйте на захоплюючі оновлення веб-сайту, які забезпечать зручний та інтуїтивно зрозумілий інтерфейс для власників та ентузіастів FRTC. Слідкуйте за оновленим та користувацьким веб-присутністю.

Стекінг FRTC токенів:

У відповідності до нашої місії підтримати нашу спільноту, FART COIN введе функцію стекінгу токенів. Це захоплююче доповнення дозволить власникам FRTC брати участь у різних програмах стекінгу токенів, дозволяючи їм заробляти винагороди та сприяти стабільності та росту екосистеми FRTC.

Випуск бонусного токена за виконання завдань:

FART COIN розуміє важливість винагородження своїх вірних членів спільноти. Щоб висловити вдячність за їх підтримку та участь, FRTC введе бонусний токен, який можна заробити, виконуючи різні завдання. Ця ініціатива заохочує активну участь і пропонує додаткові переваги нашим цінним членам спільноти.

Запуск ринку NFT-лотереї зі значними призами:

У важливому розвитку, FART COIN готується до запуску своєї NFT-лотереї на ринку. Учасники матимуть можливість взяти участь в захоплюючих лотереях, які пропонують унікальні та цінні нефунгібельні токени (NFT). Цей ринок пропонуватиме можливість виграти значні призи, включаючи цінні колекційні предмети та фінансові винагороди, сприяючи захопленню та взаємодії в спільноті FART COIN.

“Ці анонси – лише початок захоплюючого шляху вперед для FART COIN”. “Ми зобов’язані створювати захоплюючий та корисний досвід для всіх наших учасників. Зосереджуючись на інноваціях, корисності та взаємодії спільноти, FART COIN прагне переосмислити концепцію лотерейних криптовалют.”

Слідкуйте за більш проривними анонсами від FART COIN у найближчі дні. Щоб бути в курсі та приєднатися до обговорення, ми заохочуємо вас лайкати та ділитися цією важливою новиною з друзями та родиною. Не пропустіть свій шанс на добру долю та запросіть інших відчути азарт від FART COIN.

Про FART COIN:

FART COIN (FRTC) – це криптовалюта на основі лотереї, яка має на меті революціонувати в області цифрових валют. Зосереджуючись на інноваціях та взаємодії спільноти, FART COIN пропонує ряд захоплюючих можливостей та переваг, включаючи стекінг токенів, бонусні токени та NFT-лотерейний ринок. FART COIN прагне створити унікальний та корисний досвід для своїх учасників, надаючи достатньо можливостей для доброї долі та захоплення.

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