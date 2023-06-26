Шлях до Європи: Україна близька до початку переговорів щодо євроінтеграції

Українська держава має можливість розпочати переговори про євроінтеграцію. Вони можуть розпочатися у 2023 році, однак перед цим держава має виконати все необхідне для відповідності стандартам європейської країни, повідомляє “Преса України”.

“Я впевнена, що все це є абсолютно реальним сценарієм. Україна вже поставила для себе цілі внутрішньої амбітності, і виконує їх. Готується до важких переговорів на тему інтеграції нас до Європейського Союзу. Ми вже бачимо перші дзвіночки, а конкретніше — торговельну ситуацію щодо Польщі», – заявила Ольга Стефанишина.

Стефанишин також впевнена, що українська держава готова до всього. До виконання всіх необхідних стандартів європейської держави, до переговорів із Європейським Союзом щодо інтеграції, і не бачить перешкод на своєму шляху. Вона вважає, що переговори, ймовірно, можуть розпочатися в грудні 2023 року.

Нагадаємо, що головне для України це змінити менталітет для європейської інтеграції.