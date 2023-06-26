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Понеділок, 26 Червня

Секретні проколи Путіна: що він переглянув у своїй стратегії?

Пригожин показав найголовніші стратегічні помилки Володимира Путіна.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Державний переворот Пригожина показав найголовніші стратегічні помилки Володимира Путіна. Помилки, які він допустив, ухваливши рішення про вторгнення на територію української держави, повідомляє “Преса України” з посиланням на Reuters.

“Події перевороту, який відбувався цими вихідними, є виключно внутрішніми справами Російської Федерації. А також показником того, яких помилок припустився лідер цієї країни незаконними анексіями, і вторгненням у незалежну державу.”, — повідомив Єнс Столтенберг.

Крім цього генеральний секретар НАТО заявив про те, що на тлі агресії проти України країни партнери повинні продовжувати свою підтримку. Цілком ймовірно, що це зіграє свою роль при можливому повторному сценарії бунту.

Путін уже намовляв на Захід про “плани про розвал Росії”.

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