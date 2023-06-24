Комунальні рахунки стали меншими: Як зекономити половину на комунальних послугах в Україні

Деяка категорія громадян України зможе отримати пільги. Вони мають на увазі знижку в пів ціни комунальних послуг, повідомляє “Преса України” з посиланням на сайт Пенсійного фонду України.

Стаття 113 “Про охорону дитинства” створила умови для знижки 50% на комунальні послуги деяким українським громадянам. Це стосується багатодітних сімей.

Сім’ї, які мають на вихованні троє і більше дітей можуть отримати пільгові знижки на: оплату житла; експлуатацію послуг комунального характеру; вартість палива за умови відсутності центрального опалення в сім’ї.

Вигляд житла сім’ї не впливає на пільгове зниження цін.

Пільгу можна отримати за умови, що загальний заробіток сім’ї не перевищує 3760 гривень на особу.

Нагадаємо, що в Україні раніше монетизувалися всі пільги.