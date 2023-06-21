Єрмак звернувся до Ізраїлю: чи отримають ЗСУ обладнання проти “Шахедів”

Єрмак закликав Ізраїль змінити свою військову політику. Він заявляє, що необхідно припинити постачання безпілотників Російської Федерації і видати Україні засоби боротьби з “Шахедами”, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Times of Israel.

Лише Ізраїль здатний надати необхідне для боротьби проти дронів іранського походження обладнання. Тільки вони здатні в такий спосіб допомогти українській армії у боротьбі проти агресора.”, — повідомив чиновник.

Єрмак відзначив своє розчарування у прем’єр-міністрі Ізраїлю. Чиновник висловив негативну позицію щодо підтримки української армії. Український чиновник сподівався на позитивний результат переговорів, на тлі взаємодії ЗС РФ із ворогом Ізраїлю, Іраном.

Єрмак окремо наголосив на тому, що не здатний зрозуміти позицію Ізраїлю в цьому конфлікті.

Ізраїль на фоні війни вже виводив своїх громадян із території України.