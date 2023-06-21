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Середа, 21 Червня

Темна схема розкрита: За 9 тисяч доларів можна уникнути військової служби

У Кривому Розі проводились процеси фальсифікації документів щодо військової служби.
Багровий Ілля  Оновлено: Регіони Коментарів немає1 хвилина читання

У Кривому Розі проводились процеси фальсифікації документів щодо військової служби. За 9 тисяч доларів громадяни могли отримати документи про непридатність до служби, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Поліції Дніпропетровської області.

37-річний українець родом із Кривого Рогу організував систему, за якої можна було купити фальшиві документи про непридатність до несення військової служби. Ця система дозволяла тим, хто придбає документи без перешкод покинути український кордон. Вартість послуги – 9 тисяч доларів.

Правоохоронці провели обшуки за місцем проживання підозрюваного. Вони вилучили гроші, чернетки документів, зброю, патрони, два транспортні засоби. Підозрюваному загрожує позбавлення майна та тюремний термін від семи до дев’яти років.

Долі 96 ухилістів на Дніпропетровщині вже наважилися.

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