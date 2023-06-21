Катастрофа продовжується: жертви підриву Каховської ГЕС збільшилися

Число жертв, які постраждали внаслідок підриву Каховської гідроелектростанції, зросло. Станом на кінець 20 червня 2023 року загинула 21 особа, повідомляє “Преса України” із посиланням на фейсбук Міністерства внутрішніх справ.

МВС повідомляє, що в Херсонській області внаслідок затоплення підтопленими залишаються 595 будинків.

Збройні сили Російської Федерації продовжують обстрілювати райони, що створює нові жертви серед цивільного населення. На момент кінця 20 червня загинула 21 особа, 28 отримали поранення після атак російських військових. 16 людей із групи, яка отримала поранення, є ліквідаторами наслідків підриву Каховської гідроелектростанції. Поранених оперативно госпіталізовано.

Кількість жертв зросла відносно раніше відомих 18 осіб.

Центр національного опору вже має припущення, хто підірвав ГЕС.