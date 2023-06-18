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Неділя, 18 Червня

Терор над енергетикою: Безпілотники в лютому нападі на брянську підстанцію

У Брянській області повідомили, що безпілотні літальні апарати напали електростанцію.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

У Брянській області повідомили, що безпілотні літальні апарати напали електростанцію, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал Baza.

Російські засоби масової інформації поширюють інформацію про напад на електростанцію з боку безпілотників Збройних Сил України. Телеграм канал Baza зазначає, що перший боєприпас був скинутий приблизно о 23 годині вечора. Результатом вибуху стали ушкодження силових кабелів.

“Через годину ще один безпілотник атакував підстанцію. Його боєприпас завдав пошкодження перемикачу лінії. В результаті місто, та ще 9 інших населених пунктів втратили електроенергію.”, — повідомив телеграм канал.

Зазначається відсутність постраждалих внаслідок атаки безпілотних літальних апаратів.

Раніше в Брянську вибухнув м’ясокомпінат, ймовірно, через дрони.

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