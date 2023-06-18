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Неділя, 18 Червня

Смертельна засідка: ЗСУ збили два російські гелікоптери на Донецькому напрямку

Спікер Повітряних сил ЗСУ повідомив про нові успіхи української армії.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Речник Повітряних сил Збройних Сил України повідомив про нові успіхи української армії. ЗСУ вдалося ліквідувати нову російську авіацію. Армія України збила два вертольоти моделі К-52, повідомляє “Преса України”.

За словами Юрія Ігната, українські військовослужбовці ліквідували російську повітряну техніку близько 22:00 – 23:00 годин. Це сталося на Донецькому напрямі.

“Це дуже хороші, відмінні новини для всіх нас”, – прокоментував Юрій Ігнат збиття російських гелікоптерів.

Також військовий спікер нагадав про атаки військової авіації Збройних Сил Російської Федерації, що продовжуються. Тому українським громадянам не варто нехтувати сигналами повітряних тривог, бо російські військові завдають ударів дистанційно.

Раніше Юрій Гнат закликав українців не пов’язувати обстріли з датами.

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