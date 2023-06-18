Небезпечна напруга на Балканах: Косово готове до війни, а Сербія у безвихідній ситуації

Президент Сербії назвав можливі переговори з Косово не змістовними, повідомляє “Преса України” з посиланням на РТС.

Олександр Вучич заявив, що його країна перебуває зараз у вкрай складному становищі. Він стверджує, що країни заходу насміхаються з Сербії, а Косово шукає можливості розпочати війну. При цьому він стверджує, що Косово має підтримку деяких країн заходу.

Лідер Сербії наголошує на “безкорисності та беззмістовності” переговорів з Косово.

“Поки неправдиві заходи та силові структури не підуть з територій Косова або принаймні зі своїх постів, немає сенсу розпочинати діалог. Це буде марною, беззмістовною тратою часу.”, — заявив чинний сербський президент.

Тим не менш, він уточнив, що Бєлград прийматиме спроби утримання миру.

Нагадаємо, що у Сербії так само напружені стосунки з Кремлем.