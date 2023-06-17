За обхідний шлях до Іспанії доводиться платити: Ціна на шенгенську візу злетіла вдвічі

Незважаючи на санкційні обмеження щодо поїздок до країн Європейського Союзу, росіяни знайшли обхідні шляхи. Альтернативним місцем для літнього відпочинку стала Іспанія. Ця країна займає лідируючу позицію у сфері видачі віз жителям Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на SchengenVisaInfo.com.

Відразу після запровадження санкційних обмежень проти туристів із РФ припинилися спроби повернення до таких країн Європи як Німеччина, Франція та інші.

Проте, говорячи про те, що відбувається насправді, Іспанія вже давно є відомим і великим напрямком для російських туристів. У 2019 році іспанські консульства отримали величезну кількість заявок на шенгенську візу. Понад півмільйона.”, — повідомляє видання.

2022 року ціна на візу в Іспанії захоплена. Російські туристи мають сплачувати не 35 євро, а 80.

Грузія вже вставала перед вибором санкцій чи рейсів Росії.