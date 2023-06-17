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Взяти ініціативу: Українські військові вимагають зброю з дальністю 200 км для перемоги над Росією

Українські війська починають перехоплювати ініціативу у бою.
Багровий Ілля  Оновлено: Політика Коментарів немає1 хвилина читання

Українські війська починають перехоплювати ініціативу у бою. Військові плани виконуються відповідно до раніше встановлених оцінок. Для перемоги над армією Російської Федерації Збройні Сили України потребують далекобійної зброї. Дальність має становити до 200 кілометрів, повідомляє “Преса України” із посиланням на телеграм канал міністерства оборони України.

Міноборони повідомили про успіхи українських військових та актуальні потреби армії. Заступник міністра заявляє, що українські солдати перехоплюють ініціативу на фронті. Однак вони потребують далекобійної зброї.

“Усі плани, розроблені нами, виконуються. Відповідно до наших оцінок. Головне – володіти обстановкою на полі бою. Але для цього необхідно мати відповідне обладнання зі зброєю. Дальністю до 200 кілометрів», – розповів заступник міністра оборони.

Українська армія вже показувала, як вона поводиться з імпортними технологіями.

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