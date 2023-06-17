Трагедія серед мирних жителів: Громадянин підірвався на міні у Херсонській області

На Херсонщині цивільна людина підірвалася на міні. Сільський громадянин під час виконання робіт у полі підірвався на міні Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм Херсонської обласної військової адміністрації.

“Детонація вибухівки створила опіки 20% тіла 36-річного чоловіка. Пораненого оперативно доправили до шпиталю, спрямованого на опікові поранення у Кривому Розі. Його нинішній стан оцінюється як задовільний», – повідомляє Херсонська ОВА.

Обласна військова адміністрація звертається до всіх мешканців України. Не варто відвідувати території, що їх не обстежили оперативники саперних підрозділів. Велика кількість мін розташована в полях, лісопосадках, узбережжях водойм, а також дорожніх узбіччях.

Вже фіксувалися випадки підриву на міні Херсонської області.