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Таємні махінації розкрито: Кремлівський політтехнолог пов’язаний з приватною військовою компанією ‘Вагнер

Про підозру повідомили кремлівського політтехнолога.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

Про підозру повідомили кремлівського політтехнолога. Він є соратником для приватної військової компанії “Вагнер” Олександр Малькевич. Він відповідає за появу РосТВ на території тимчасово окупованої Херсонської області, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал СБУ.

Служба безпеки України повідомила про нову підозру.

“СБУ змогли зібрати доказову базу, яка стосується організаторів прокремлівської телерадіокомпанії під назвою “Таврія”. Вона зараз активно працює на території Херсонської області.”, — повідомляють СБУ.

Також зазначається, що один із підозрюваних перебуває у близьких відносинах з організатором приватної військової компанії “Вагнер”. Раніше підозрюваний створював всесвітній контент, націлений на поширення прокремлівської риторики.

СБУ раніше вже затримували розвідника РФ у Краматорську.

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