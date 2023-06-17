Кривавий рахунок: Українська армія ліквідувала 219 170 російських солдатів

Збройні Сили України прозвітували про успіхи на фронті. Українські військові змогли ліквідувати 670 людей із особового складу Збройних Сил Російської Федерації. З початку війни армія Росії втратила 219 170 осіб, повідомляє “Преса України” з посиланням на фейсбук Генштабу ЗСУ.

Генеральний штаб ЗСУ повідомив про бойові втрати армії Російської Федерації. Загальні бойові втрати починаючи з першого дня повномасштабного вторгнення Збройних Сил Російської Федерації в Україну:

219 170 осіб із особового складу армії РФ.

3977 одиниць танкової техніки, знищеної ЗСУ.

7706 одиниць бойових транспортних машин.

3834 систем артилерії.

609 РСЗВ.

364 засоби протиповітряної оборони.

314 літаків.

302 вертольоти1211 крилатих ракет.

Раніше вже повідомлялося про сотні вбитих “Вагнерівців”.