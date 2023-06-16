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П’ятниця, 16 Червня

Унікальна можливість: Безкоштовні екскурсії незвичайними місцями Києва

У столиці України розпочалася безкоштовна послуга.
Багровий Ілля  Оновлено: Цікаве Коментарів немає1 хвилина читання

У столиці України розпочалася безкоштовна послуга. Про неї знає вкрай обмежене коло осіб, повідомляє “Преса України” з посиланням на КМДА.

Влада Києва підготувала кілька безкоштовних ідей. Конкретніше – дев’ять екскурсій для мешканців Києва та приїжджих гостей. За ці екскурсії не потрібно платити, вони безкоштовні.

Однією з цих акцій стала екскурсія “Київ незвичайний – від минулого до сьогодення”. Вона буде спрямована на розкриття незвичайних місць української столиці. Також там розповідатиметься про людей, які пов’язані з історією Києва. Місце та час проведення екскурсії вказується в анкеті.

Усі необхідні посилання на реєстрацію прес-служба залишила на своєму офіційному сайті. Українці та приїжджі гості можуть без грошових витрат познайомитись з історією столиці української держави.

Також екскурсії проводить Чорнобиль.

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