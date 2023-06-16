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П’ятниця, 16 Червня

Криза в українській металургії: Тисячі працівників на межі безробіття

Українська металургія повністю залежить від гірничо-металургійного комплексу.
Багровий Ілля  Оновлено: Економіка Коментарів немає1 хвилина читання

Українська металургія повністю залежить від поновлення робочого режиму гірничо-металургійного комплексу, повідомляє “Преса України”.

За словами Олександра Мироненка, блокування портів не дозволяє тисячам працівників повернутися в штатний режим роботи.

“На даний момент близько 60 тисяч осіб, причому береться до уваги саме активний персонал, і 3 тисячі людей перебувають у простої. Вимушеного характеру. Переважно це працівники з Кривого Рогу, на який дуже впливають блокування порту.”, — пояснив політик.

Чиновник підтверджує інформацію щодо пошуку нових шляхів логістики. На даний момент українська металургія розпочинає роботу із залізницями. Це створює нові логістичні маршрути, покликані покращити ситуацію у галузі.

Нагадаємо, що експорт металургійних товарів через зерновий коридор давав виторг у 600 мільйонів доларів щомісяця.

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