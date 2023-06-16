Кошмарні розрахунки: Обслуговування F-16 обернеться сотнями мільйонів доларів для України

Українські військові можуть отримати від Альянсу НАТО американські винищувачі F-16. Однак обслуговування цієї військової авіації коштуватиме сотні мільйонів доларів, повідомляє “Преса України” з посиланням на Bloomberg.

Брін Таннехілл розробляє симулятори польоту на американських універсальних винищувачах F-16. Вона заявила, що польоти та обслуговування старих американських літаків коштуватиме великих грошей. Більше того, винищувачі старої моделі матимуть нижчу ціну, але разом із цим короткий термін служби.

Американське міністерство оборони провело розрахунки про ціну польоту на старих моделях F-16, які найімовірніше отримають Збройні Сили України. В результаті ціна польотів становить 32 тисячі доларів на годину. Наголошується, що зміст старих моделей буде коштувати стільки ж скільки безпосередня їх покупка.

Вже стверджувалося, що Україна отримає американські винищувачі.