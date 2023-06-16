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Корупція в судах: Зеленський б’є на сполох і скликає РНБО для вирішення проблем

Чинний президент України Зеленський скликає РНБО.
Багровий Ілля  Оновлено: Кримінал Коментарів немає1 хвилина читання

Чинний президент України Зеленський скликає РНБО. Головною темою зборів буде корумпованість українських судів та готовність укриттів до експлуатації, повідомляє “Преса України” з посиланням на прес-службу РНБО.

Президент України Володимир Зеленський готує до засідання нове скликання РНБО.

“23 червня 2023 року дотримуючись доручення українського президента Володимира Зеленського буде скликано Раду національної безпеки та оборони України.”, — йдеться у повідомленні.

На засіданні ради розглядатимуться актуальні на даний момент теми. Однією з головних тем буде питання щодо подолання корупції у лавах українських судів.

Також зазначається, що будуть розглянуті питання щодо перевірок українських бомбосховищ до експлуатації. Це питання стало актуальним після трагедій, пов’язаних із неготовністю бомбосховищ до захисту людей.

Раніше РНБО вже запроваджувала санкції проти сотні українців.

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