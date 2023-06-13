Перемога на фронті: Українська армія деокупувала село та схопила в полон російських військових

Збройні Сили України доповіли про деталі звільнення села на Донеччині. Село Благодатне вдалося деокупувати та взяти в полон солдатів Збройних Сил Російської Федерації, повідомляє “Преса України”.

“Цей населений пункт знаходиться на кордоні між Запорізькою та Донецькою областями. З великою відповідальністю я удостоївся повноважень заявити про успішне завершення операції з деокупації Благодатного», – сказав речник Валерій Шершень.

Він повідомляє, що операція проходила між декількома збройними формуваннями, перше вело в бій на особистому прикладі. Тим часом велися бої за володіння школою. де ЗС РФ створили ефективні вогневі точки.

У результаті операції вдалося взяти в полон шістьох представників армії Російської Федерації.

Нагадаємо, що на Донеччині сильно постраждала інфраструктура.