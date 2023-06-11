Спадщина мільярдера: Олександр Сорос очолює фінансову імперію батька

Джордж Сорос залишив спадок. Свого сина Олександра Сороса, фінансист-мільярдер передав свою імперію. Наразі вона під контролем Олександра, повідомляє “Преса України” з посиланням на The Wall Street Journal.

Ліберал-мільярдер віком 92 року заявив про те, що передає свою імперію під керівництво сина. Хоча раніше він говорив про те, що не бажає передачі спадщини його дітям.

Олександр, за словами Джорджа “заслужив” зміну в риториці мільярдера. Ймовірно, головною причиною цього стала позиція сина. Як заявляє батько, його син “більш політик”, ніж він. А також Джордж упевнений, що Олександр продовжуватиме жертвувати кошти на ліві американські партії.

“Я дуже хотів би прибрати з політики саме поняття грошей. Але поки що протилежний бік їх використовує — нам теж доведеться.”, — казав Джордж.

Нагадаємо, “Сорусу раді лише в Україні та країнах Африки”.