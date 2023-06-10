Скандал у Львові: Влада списала бомбосховища під час війни

Міська влада Львова зазнала звинувачень. Причина звинувачень – списання сховищ від бомбардувань. Списання відбулося під час воєнного періоду, повідомляє “Преса України” з посиланням на Lviv.media.

Близько десятка бомбосховищ у Львові зазнали списання. Це відбувалося протягом останніх кількох років. У тому числі й у воєнний час.

Одним із списаних бомбосховищ є бомбосховище на території Львівського молочного заводу. Воно було розраховане на 300 місць, а також досить міцним, щоб витримати вибухову хвилю потужної оцінки.

Також під час уряду Андрія Садового в місті було списано ще 4 захисні споруди.

Враховуючи й інші території міста, які зазнали забудов, попередні оцінки списувань становлять десяток одиниць.

Нагадаємо, Львів не єдина територія, де відчувається проблема бомбосховищ.