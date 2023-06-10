Грандіозний провал: Київ запускає марний автобусний маршрут, ігноруючи необхідні

Завершилось проектування нового автобусного маршруту у столиці України. У Києві запустили новий рейс, який прямує від метро “Харківська” до вулиці Володимирської, повідомляє “Преса України”.

“Автобуси продовжуватимуть своє курсування для забезпечення мешканців Києва та вивчення потоку пасажирів. Також прийматимуться рішення щодо процедури реорганізації поточної маршрутної мережі”, — зазначає Департамент транспортної інфраструктури.

Дата початку активної роботи Київського автобусного маршруту №109 – 10 червня 2023 року.

Проте учасники “Пасажири Києва” не вважають новий рейс необхідним для міста.

«Цього маршруту немає в списку обов’язкових. Але є 10 невведених маршрутів. Їх давно треба запустити, але цього не відбувається.” – повідомляє організація “Пасажири Києва”.

Нагадаємо, раніше Київ отримав нововведення у зовнішній інфраструктурі завдяки Нест та Грінвілль.