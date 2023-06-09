Катастрофа в Умані: ЗС РФ завдали ракетного удару, цивільні особи отримали поранення

8 червня ЗС РФ завдали ракетного удару по Уманському району. Як повідомляє голова Черкаської ОВА Ігор Табурець у Telegram, внаслідок цієї атаки представників армії Російської Федерації відзначено постраждалих цивільних осіб, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм.

Табурець зазначив, факт двох влучень: одне на об’єкт промислового типу, та інше на автомийку, внаслідок чого утворилася пожежа. За останніми оцінками, вісім осіб отримали поранення після атаки на Уманський район, при цьому двоє наразі госпіталізовані та перебувають у тяжкому стані.

Голова Черкаської обласної військової адміністрації зазначив, що служби вже на місці події та працюють над проявом деталей цього удару з боку Збройних Сил Російської Федерації.

Раніше РФ намагалася виправдати інший ракетний удар.