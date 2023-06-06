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Вівторок, 6 Червня

Военная агрессия на новом уровне: Подрыв гидроэлектростанции как оружие массового поражения

Подрыв гидроэлектростанции можно прировнять к использованию оружия массового поражения.
Багровий Ілля  Оновлено: Україна Коментарів немає1 хвилина читання

Случай подрыва Каховской гидроэлектростанции, с последующим затоплением украинских территорий можно приравнять к использованию оружия массового поражения, сообщает “Пресса Украина” со ссылкой на твиттер МИДа Чехии.

По словам чешского министра иностранных дел, Российская агрессия должна быть наказана. И все виновные должны подвергаться осуждению.

“Рамки военной агрессии Российской Федерации продолжают разрастаться. Она сама их расширяет. Подрыв дамбы которые привёл к таким последствиям можно сравнить с применением оружие массового поражения. Направленным против гражданского населения, и это жестокость должна быть осуждена и наказана.”, — написал чешский МИД.

Стоит отметить что военная агрессия Российской Федерации против гражданского населения с использованием гидроэлектростанции получила отклик у пропагандистов. Они хотели обвинить в этом Украину однако украинские власти уже опровергли вбросы российских средств массовой информации.

Напоминаем, ранее так же было три обстрела Черниговской области.

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