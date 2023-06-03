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Плата за безпеку: Жителі Шебекіного змушені заплатити за порятунок своїх дітей

Жителі Шебекіного платять за евакуацію дітей.
Багровий Ілля  Оновлено: Світ Коментарів немає1 хвилина читання

Жителі Шебекіного платять за евакуацію дітей. Вивезення однієї дитини із зони ризику коштує 3 тисячі рублів, повідомляє “Преса України” з посиланням на телеграм канал “Медуза“.

Громадянка Білгородської області повідомила про необхідність платити за евакуацію дітей із зони конфлікту до Воронезької області.

“Слава богу, вчора змогла відправити своїх дітей у Воронезьку область. Багато варто просто потрапити до списків тих, хто буде евакуйований! Обіцяли, що евакуація і все інше буде безкоштовно, а насправді під кінець зажадали оплату за проїзд. І так я за двох віддала 6000 рублів. Довелося віддати останнє, що було.”, — сказала громадянка Шебекіно.

Повідомлення такого формату також пишуться під прямим ефіром Володимира Жданова. Він прокоментував ціни тим, що “не потрібно везти дітей на шкільному автобусі на далекі відстані.”

Раніше вже згадувалося про вибухи у Білгородській області.

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