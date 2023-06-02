Новий крок Франції: Макрон вирушає до Німеччини, щоб обговорити українську безпеку

Чинний лідер Франції хоче відвідати Німеччину протягом наступного тижня. Еммануель Макрон планує обговорити українські питання безпеки, повідомляє “Преса України” з посиланням на Sky News.

Президент Франції має намір полетіти до Німеччини. Датою для відправлення він обрав вівторок. Головною мотивацією стало те, що Франція тісно співпрацює з Німеччиною щодо української безпеки.

Про свої плани французький лідер заявив 1 червня. На саміті у Молдові.

Українські офіційні особи закликають західних партнерів забезпечити гарантії безпеки української держави. Ці гарантії необхідні для забезпечення Україні входу до Альянсу НАТО у безпеці.

Також українські політики впевнені, що деякі питання вдасться закрити 10-11 липня. На саміті у Вільнюсі.

Раніше Макрон уже пророкував зміни.